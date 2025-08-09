“Me cortan el anillo antes de perder el dedo”: el dramático rescate de un equipo de bomberos de Hurlingham

Julieta quedó atrapada por un anillo que apretó peligrosamente su dedo. Con la ayuda de bomberos locales, logró liberarse después de un complicado proceso que se viralizó rápidamente, superando los 22 millones de vistas.

Hoy 07:24

En un video que rápidamente se volvió viral, Julieta, usuaria de TikTok (@jjuliharley), compartió con sus seguidores la angustiante experiencia de quedar atrapada por un anillo que apretó su dedo índice hasta hacerlo morir de dolor y quedar visiblemente comprimido. El video inicia con la imagen del dedo, roto y morado, alertando sobre la urgencia del caso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Me cortan el anillo antes de perder el dedo”, tituló Julieta el video, dejando claro el peligro que corría su extremidad. Mientras la cámara filma, los bomberos, con gran destreza, intentan liberar el dedo usando una sierra eléctrica de precisión, mientras aplican una jeringa para evitar que el calor generado por el corte lastime más la piel.

El rescate fue complicado debido a que el anillo era doble. Primero, los bomberos cortaron el anillo que estaba más arriba, pero debido a que el objeto se movía, fue necesario realizar un segundo corte en el anillo más cercano a la piel. Finalmente, tras varias maniobras, el dedo de Julieta quedó libre.

Tras el rescate, la joven expresó su gratitud y agradecimiento hacia los bomberos de Hurlingham, a quienes describió como “capos mal”, destacando el profesionalismo con el que trabajaron. “¡Gracias a los bomberos que salvaron mi dedo!”, escribió en su publicación.

El video no solo cautivó a sus seguidores, sino que también se viralizó rápidamente, acumulando más de 22 millones de visualizaciones en pocos días. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, y muchos usuarios compartieron historias similares, advirtiendo sobre cómo actuar en casos como este. La repercusión fue tan grande que el video generó una conversación colectiva sobre primeros auxilios y accidentes domésticos, mostrando que, a veces, lo más simple puede ser también lo más peligroso.

Además, varios usuarios aprovecharon para dar recomendaciones: entre ellas, quitarse los anillos antes de dormir para evitar este tipo de incidentes.