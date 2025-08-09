Ingresar
Sarmiento se impuso en su visita a San Martín de San Juan en el debut de Facundo Sava como DT

El Verde de Junín se quedó con el duelo por 1 a 0 en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Hoy 16:46
Sarmiento festejo

Sarmiento pisó fuerte y le ganó por 1-0 a San Martín (SJ) en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura. En un partido que palpitaba un empate sin goles, apareció Gastón González a los 38 minutos del segundo tiempo para lastimar en el arco del equipo local, que se hunde en el fonde de las tablas, y darle los tres puntos al Verde de Junín.

Nota en desarrollo...

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético San Martín de San Juan Club Atlético Sarmiento de Junín

