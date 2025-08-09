Belgrano recibe a Banfield con el objetivo de estirar su buen momento

El Pirata y el Taladro se enfrentan en la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 00:35

Belgrano recibirá a Banfield este sábado desde las 20.45 en el Estadio Julio César Villagra, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Pirata, de gran presente bajo la conducción de Ricardo Zielinski, viene de avanzar a cuartos de la Copa Argentina, mientras que el Taladro necesita sumar para escapar de los últimos puestos de la tabla anual y de promedios.

El equipo cordobés derrotó 2-0 a Independiente en octavos de final del certamen nacional y se medirá en la próxima instancia ante el ganador de Atlético Tucumán – Newell’s. En el Clausura, debutó con un triunfo ante Huracán, luego cayó ante Racing y empató frente a Independiente Rivadavia. En la previa, una de las novedades es la inminente salida de Mariano Troilo al Pisa de Italia, aunque el defensor seguirá siendo considerado por el cuerpo técnico hasta que se concrete su transferencia.

Por su parte, Banfield inicia en Córdoba una seguidilla de encuentros clave que incluirá choques ante Estudiantes, Boca e Independiente, entre otros. Con 4 puntos en el torneo, el equipo de Pedro Troglio viene de una derrota 3-1 ante Barracas Central como local. La mala noticia para el Taladro es la lesión de Brandon Oviedo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará más de seis meses fuera de las canchas.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Mariano Troilo, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río, Tomás Adoryan, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Datos del partido

Hora: 20.45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: José Carreras

Estadio: Julio César Villagra