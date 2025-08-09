Belgrano se hizo fuerte en Córdoba y se quedó con el duelo ante Banfield

El Pirata ganó por 2 a 1 ante el Taladro en la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La sabiduría oriental estuvo a la orden del día. En Córdoba no hubo una historia inventada. Para nada. Hubo un cuento chino que salió desde los pies de Lucas Zelarayán para que los hinchas empezaran a creer en este libreto. Belgrano le ganó 2-1 a Banfield con su 10 como gran figura, confirmó su buen momento y quedó como escolta de Estudiantes, el líder de la Zona A del Torneo Clausura.

Con el envión positivo de haberle ganado a Independiente por la Copa Argentina. Así salió el Pirata al Gigante de Alberdi. El primer tiempo del equipo fue una prolongación de lo que había hecho poco más de una semana atrás en Arroyito. Jugó casi con los mismos intérpretes (la única diferencia fue el ingreso de Uvita Fernández), jugó con la misma idea y jugó con las mismas ganas.

Belgrano fue superior desde lo futbolístico a partir de la inteligencia del Chino, la experiencia de Franco Jara y el aporte colectivo de un plantel que se siente identificado con lo que el Ruso Zielinski pretende. Fue superior desde el comienzo y logró reflejarlo con el gran centro del LZ y la asistencia de Uvita de cabeza para la llegada de Gabriel Comagnucci.

¿El Taladro? Puso un esquema espejo con cinco jugadores en el fondo, aunque la diferencia estuvo en la propuesta y en la carencia para crear juego. Ojo, estuvo cerca de convertir, a pesar de ser inferior. Porque el travesaño le ahogó el grito a Rodrigo Auzmendi, cuando el duelo estaba 0-0. Porque Cardozo le atajó un cabezazo a Mauro Méndez.

Una genialidad de Zelarayán en el inicio del ST, que contó con una pared con Jara y una gran definición, sirvió para estirar la diferencia. Sin embargo, Banfield llegó al descuento con Méndez en una jugada aislada hizo que el Pirata debiera sufrir de más hasta quedarse con el triunfo.