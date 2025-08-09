Matías Jurado sigue detenido tras nuevas revelaciones en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Investigadores encontraron huesos humanos, restos de sangre y signos de entierros clandestinos en su casa. Se investiga su vínculo con cinco desapariciones recientes.

Hoy 07:46

Matías Jurado, detenido días atrás en el barrio Alto Comedero de Jujuy, continúa alojado en el Pabellón Nº 4 del Servicio Penitenciario Nº 1, ubicado en barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy, a la espera de más avances en la causa que lo vincula con cinco desapariciones y el asesinato de un hombre.

El imputado, quien ya había estado preso en tres ocasiones previas, se encuentra ahora acusado de asesinato serial. En las últimas horas, un medio local destacó que Jurado se mantiene aislado, sin interactuar con los demás reclusos. “Se mantiene pasivo y sin siquiera hablar con los otros internos”, reportaron fuentes cercanas.

El fiscal regional, Guillermo Beller, brindó detalles escalofriantes sobre las pruebas reunidas en la investigación. Según Beller, Jurado alimentaba a sus perros con restos humanos. Además, los investigadores confirmaron que las cinco personas desaparecidas estuvieron en la casa del detenido, ubicada en Alto Comedero.

Durante la inspección de la casa de Matías Jurado, se descubrieron huesos quemados, manchas de sangre y signos de combustión en diferentes áreas. En el patio trasero de la propiedad, los agentes hallaron tierra removida, una carretilla y herramientas de jardinería, lo que indica la posibilidad de entierros clandestinos.

Uno de los hallazgos más escalofriantes fue el descubrimiento de restos humanos en los platos de comida de los perros de Jurado. “En los platos había cartílagos, pelos y piel”, detalló el fiscal Beller. Este descubrimiento ha sumado aún más pruebas contra Jurado, aunque la investigación también advirtió que algunos restos pudieron haber sido consumidos por los animales, lo que complica el análisis y la identificación de las víctimas.

La Fiscalía sostiene que Matías Jurado podría estar vinculado con al menos cinco desapariciones. Una de las víctimas, Jorge Omar Anachuri, de 68 años, fue visto por última vez subiendo a un taxi junto al acusado. El GPS del vehículo y el testimonio del chofer confirmaron que la última parada fue la casa de Jurado.

Mientras tanto, Jurado sigue siendo investigado por su posible implicancia en una serie de desapariciones que han mantenido en vilo a la provincia de Jujuy.