Morena Rial no se guardó nada sobre Wanda Nara: "No está bueno burlarse del diminuto miembro de su expareja"

La influencer opinó sin filtro sobre la última campaña de Wanda Nara para una marca de maní, que fue interpretada como una burla hacia su exesposo Mauro Icardi.
Morena Rial nunca es tímida al expresar su opinión, y esta vez lo hizo a propósito de una polémica que involucra a Wanda Nara. La empresaria y estrella de las redes sociales protagonizó una campaña para una marca de maní que fue interpretada por muchos como una indirecta hacia su exmarido, Mauro Icardi, y su "diminuto miembro".
La campaña, que causó revuelo por sus insinuaciones, fue el tema central de una de las dinámicas de Instagram de Morena Rial. Durante su tradicional "cajita de preguntas", un seguidor le consultó sobre su opinión respecto a la controversia que generó Wanda. Sin filtro, Morena no dudó en responder de manera irónica y con su característico estilo: “No está bueno burlarse del diminuto miembro de su expareja. Ya que estuve con él años”, afirmó, dejando en claro su postura sobre el tema.
Este comentario de Rial avivó aún más la polémica y dejó en evidencia las diferencias que existen entre las dos figuras del entretenimiento, mientras que la campaña de Wanda sigue dando de qué hablar.