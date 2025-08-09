¿Qué hacer si tu perro tira de la correa durante los paseos?

Este comportamiento, aunque frustrante, es bastante común y se puede corregir con las herramientas y métodos adecuados.
Uno de los momentos más estresantes para los dueños de perros es cuando sus mascotas tiran de la correa durante los paseos. Este comportamiento, aunque frustrante, es bastante común y se puede corregir con las herramientas y métodos adecuados.
Según los adiestradores caninos, la mayoría de los perros tiran de la correa por exceso de energía, emociones desbordadas o curiosidad por el entorno. En muchos casos, nunca aprendieron a caminar de manera tranquila junto a su dueño o, simplemente, asocian la correa con tensión y apuro.
Aunque es un comportamiento normal, hay formas de manejarlo. Sin embargo, un error común entre los dueños es tirar bruscamente de la correa para corregir al perro. Este enfoque no solo es ineficaz, sino que puede generar estrés en el animal, provocar lesiones en su cuello o, peor aún, crear asociaciones negativas con el paseo.
¿Qué hacer si tu perro tira de la correa?
Con paciencia, consistencia y el uso de estas técnicas, tu perro aprenderá a caminar tranquilo y sin tirar de la correa, haciendo del paseo un momento más placentero para ambos.