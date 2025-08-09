¿Qué hacer si tu perro tira de la correa durante los paseos?

Este comportamiento, aunque frustrante, es bastante común y se puede corregir con las herramientas y métodos adecuados.

Uno de los momentos más estresantes para los dueños de perros es cuando sus mascotas tiran de la correa durante los paseos. Este comportamiento, aunque frustrante, es bastante común y se puede corregir con las herramientas y métodos adecuados.

Según los adiestradores caninos, la mayoría de los perros tiran de la correa por exceso de energía, emociones desbordadas o curiosidad por el entorno. En muchos casos, nunca aprendieron a caminar de manera tranquila junto a su dueño o, simplemente, asocian la correa con tensión y apuro.

Aunque es un comportamiento normal, hay formas de manejarlo. Sin embargo, un error común entre los dueños es tirar bruscamente de la correa para corregir al perro. Este enfoque no solo es ineficaz, sino que puede generar estrés en el animal, provocar lesiones en su cuello o, peor aún, crear asociaciones negativas con el paseo.

¿Qué hacer si tu perro tira de la correa?

Parar cada vez que tire: Detenerse cada vez que el perro tire de la correa es una de las estrategias más efectivas. Al esperar a que la correa esté floja, el perro aprenderá que solo avanzará cuando camine tranquilo y relajado. Premiar cuando camina bien: Usar refuerzos positivos como golosinas, caricias o palabras de aliento cuando el perro camina sin tensión a tu lado ayudará a reforzar el comportamiento adecuado. Cambiar de dirección: Si el perro sigue tirando, girarte y caminar en sentido contrario puede ser útil. Esto le enseña que el paseo no siempre va hacia donde él quiere y le muestra que debe seguir el ritmo de su dueño. Cansarlo antes del paseo: Ejercitar a tu perro antes del paseo, ya sea jugando o haciendo actividades en casa, puede ayudar a que salga con menos energía acumulada y más predispuesto a caminar tranquilamente.

Con paciencia, consistencia y el uso de estas técnicas, tu perro aprenderá a caminar tranquilo y sin tirar de la correa, haciendo del paseo un momento más placentero para ambos.