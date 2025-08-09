VIDEO: Andrés Merlos fue a revisar el VAR y lo agredieron durante el partido entre Central Córdoba y Newell's

El árbitro recibió el llamado para analizar una posible expulsión en la Lepra y sufrió el impacto de un proyectil en el rostro.

Hoy 08:21

Un grave episodio de violencia se vivió en el Parque de la Independencia durante el partido entre Newell's Old Boys y Central Córdoba, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El árbitro Andrés Merlos fue agredido con un proyectil cuando intentaba revisar una jugada en el VAR, lo que provocó la suspensión momentánea del encuentro.

La acción ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo, luego de una dura infracción de Luca Regiardo sobre Lucas Besozzi. Desde la cabina del VAR en Ezeiza se llamó al juez para analizar la jugada por posible expulsión. Al acercarse a la zona de revisión, ubicada frente a la Platea Maxi Rodríguez, comenzó una lluvia de proyectiles desde la tribuna, uno de los cuales impactó en el rostro y brazo derecho del árbitro.

El encuentro se detuvo por varios minutos mientras Merlos recibía atención y la policía utilizaba sus escudos para protegerlo. Finalmente, el mendocino pudo observar la jugada y determinó la expulsión directa de Regiardo, dejando a la Lepra con un jugador menos a los 35 minutos. El clima en el estadio se volvió aún más tenso tras la sanción.