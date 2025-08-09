¿Se terminó el amor?: los llamativos posteos de Tamara Báez y Thiago Martínez

Luego de unas vacaciones idílicas en Punta Cana, los cambios en las cuentas de Instagram de Tamara Báez y Thiago Martínez generaron sospechas sobre una posible crisis en su relación.

Hoy 08:24

Tamara Báez y Thiago Martínez acaban de regresar de unas vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, y aparentemente, su relación atraviesa una etapa de incertidumbre. Después de haber compartido momentos idílicos en sus redes sociales, algo cambió drásticamente en sus cuentas, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.

La tiktoker eliminó repentinamente todas las fotos en las que aparecía junto a su novio, lo que no pasó desapercibido. En su feed ya no quedan rastros de los momentos compartidos en el paradisíaco destino y, aunque ambos aún se siguen en redes, la ausencia de imágenes juntos plantea preguntas. Tamara tampoco ha hecho publicaciones en sus cuentas alternativas donde normalmente solía compartir contenido relacionado con su relación.

Sin embargo, las historias de Instagram de la influencer se tornaron aún más sugestivas. En una de ellas, Tamara mostró a su hija Jamaica disfrutando de un arreglo de globos, pero no especificó quién se los envió, lo que dejó a muchos de sus seguidores con dudas. Además, compartió una publicación con un mensaje que decía: “Ponerte a ti como prioridad jamás será un error”, lo que para muchos sugiere una reflexión personal en medio de posibles conflictos sentimentales.

Pero lo que realmente llamó la atención fue el fondo musical de un video reciente que compartió desde su habitación. La canción de Romeo Santos, “Será esto un sueño”, que habla de la pérdida y el amor roto, puso aún más en evidencia la incertidumbre en la relación. Las letras de la canción decían: “Será esto un sueño, que te perdí, que en verdad ya no te tengo... Será posible un día decirte que por fin ya no te amo”.

Por su parte, Thiago Martínez, el novio de Tamara, también dejó pistas que podrían indicar una crisis. Archivó casi todo su contenido en Instagram, dejando solo algunas fotos de su reciente viaje familiar. Sin embargo, sus historias de Instagram son las que más confusión han generado. Thiago compartió un mensaje en el que se leía: “Siempre hay tiempo para cambiar y volver a empezar”, seguido de un emoji de corazón vendado. Además, publicó una foto con música de Anuel AA, con la canción “¿Qué nos pasó?”, cuyas letras incluyen: “Qué nos pasó... hoy día nos mantenemo’ peleando”.