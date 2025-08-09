Ingresar
Cristiano Ronaldo disparó contra la entrega del Balón de Oro: “Es ficticio”

El portugués, actual delantero de Al Nassr, apuntó contra la revista France Football, organizadora de la ceremonia.

Hoy 00:11

El astro portugués Cristiano Ronaldo, delantero de Al-Nassr de Arabia Saudita, volvió a quedar fuera de la lista de nominados al Balón de Oro por tercera vez consecutiva y cuestionó la credibilidad de France Football, organizadora del premio, con una frase lapidaria: “Es ficticio”.

Las declaraciones llegaron luego de que el luso marcara tres goles en la victoria por 4-0 ante Río Ave de Portugal, en un amistoso de preparación. Consultado por un periodista sobre su ausencia en la nómina, el europeo lanzó una crítica directa a la revista francesa, reavivando una polémica que ya había expresado en ediciones anteriores.

En la entrega pasada, donde el galardón fue para el español Rodri, Cristiano afirmó: “No hay credibilidad. Vinícius tendría que haberse quedado con el premio. Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar”. El portugués, de 40 años, es cinco veces ganador del Balón de Oro, solo superado por Lionel Messi.

Pese a no figurar entre los 30 candidatos, el capitán luso cerró la última temporada con números impresionantes: 35 goles con Al-Nassr y 8 con la selección portuguesa, con la que ganó la UEFA Nations League, en un total de 51 partidos.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025
El listado está encabezado por nueve jugadores del Paris Saint Germain, campeón de la Champions League, e incluye dos representantes argentinos: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. Estos son los aspirantes:

  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter Milan)
  • Ousmane Dembélé (París Saint Germain)
  • Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Désiré Doué (París Saint Germain)
  • Denzel Dumfries (Inter Milan)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal)
  • Achraf Hakimi (París Saint Germain)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (París Saint Germain)
  • Joao Neves (París Saint Germain)
  • Pedri (FC Barcelona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olisé (Bayern Múnich)
  • Raphinha (FC Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabián Ruiz (París Saint Germain)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool)
  • Vitinha (París Saint Germain)
  • Lamine Yamal (FC Barcelona)
  • Robert Lewandowski (FC Barcelona)
  • Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain)

