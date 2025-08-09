Rodrigo Herrera: “Vamos a salir a buscar el partido como lo hacemos siempre”

El defensor y capitán de Sarmiento palpitó el choque del domingo ante 9 de Julio de Rafaela.

Hoy 10:20

Sarmiento se prepara para recibir este domingo a 9 de Julio de Rafaela en el estadio "Ciudad de La Banda", por la segunda fase del Torneo Federal A. El equipo buscará volver al triunfo y recuperar la cima de la zona.

En diálogo con "El dueño de la tarde" por Radio Panorama, el defensor y capitán del Profe, Rodrigo Herrera, analizó el presente del plantel y el desafío que tendrán en casa. “En Salta sufrimos una derrota dolorosa por cómo se dio el partido, no hicimos nada de lo planeado y por eso hicimos una fuerte autocrítica con el grupo”, expresó.

El capitán admitió que los errores “se pagan caro” en esta instancia, pero confía en que el equipo aprendió la lección. “Es mejor que haya pasado ahora y no en instancias finales, porque se puede pagar muy caro. Ahora tenemos otra final en casa contra un rival difícil y esperemos que todo salga bien para volver a quedar primeros en la zona”, señaló.

Herrera remarcó que conocen el juego de su próximo rival. “Sabemos cómo juegan ellos, cuáles son sus fortalezas y debilidades. La mayoría de los equipos que vienen a La Banda se paran con mucha gente en el medio y tratan de salir de contra, por eso debemos estar finos y atentos”, explicó.

De cara al duelo de este domingo, el defensor fue claro sobre la postura que tendrán. “Nosotros vamos a salir a buscar el partido como lo hacemos siempre de local, siendo cautelosos, porque ellos buscarán hacer un partido inteligente. Debemos imponer nuestro juego y conseguir lo más rápido posible la ventaja para estar tranquilos”, cerró.