Detuvieron a un hombre de 59 años tras abusar de una menor de 12

En la localidad de Lugones, departamento Avellaneda, personal policial llevó adelante un operativo que culminó con la detención de un hombre de 59 años y el secuestro de varios elementos tecnológicos, todo en el marco de una investigación por un supuesto abuso sexual en perjuicio de una menor de 12 años.

Todo comenzó cuando el martes pasado la menor dijo sentir dolores estomacales y en sus partes íntimas. Sus familiares la trasladaron al Hospital Distrital de Garza, donde fue entrevistada por el médico del lugar. Precisamente este profesional detectó los primeros síntomas del abuso sexual la menor.

Tomó intervención personal de la Subcomisaría de Lugones desde donde se iniciaron las averiguaciones pertinentes, junto a la fiscal de la causa.

La menor fue trasladada al Hospital de Añatuya donde fue revisada por una médica forense, quien también constató el abuso. Inmediatamente, se activaron las medidas judiciales, indicaron las fuentes consultadas.

Actualmente, el detenido fue trasladado a sede policial, donde permanece alojado a la espera de ser indagado por la Justicia.