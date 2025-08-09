Un hombre fue detenido por vandalizar un destacamento policial de Tacañitas

Ocurrió en Tacañitas. Se encontraba en estado de ebriedad y su pareja lo estaba denunciado por violencia de género.

Hoy 10:05

Un hombre identificado como Hugo Dante Belizan fue detenido anoche en el destacamento policial de Tacañitas, luego de protagonizar incidentes en el lugar en estado de ebriedad.

Según informes policiales, el sujeto dañó bienes del Destacamento cuando su pareja, identificada como de apellido Roldan, se encontraba realizando una denuncia en su contra por violencia de género.

El individuo fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos por vandalismo y daños a la propiedad. La pareja de Belizan habría estado por realizar una denuncia en su contra, lo que sugiere que podría haber antecedentes de violencia o conflictos entre las partes involucradas.

Las autoridades correspondientes están investigando el incidente y determinando la magnitud de los daños causados. Belizan permanece detenido mientras se lleva a cabo la investigación.