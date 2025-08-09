Rumores de romance entre Rusher y Ampi Peña, una bailarina de "Sex"

El cantante fue visto en la obra de José María Muscari muy pendiente de la bailarina mendocina.

Hoy 10:08

Rusherking volvió a ser noticia, esta vez por un supuesto nuevo romance. El músico santiagueño asistió a una de las últimas funciones de Sex, la exitosa obra teatral de José María Muscari, y fue captado muy concentrado en una de las bailarinas del elenco, Ampi Peña.

Las imágenes fueron difundidas por Pochi, de Gossipeame, quien mostró al artista disfrutando del espectáculo y grabando con su celular. Además, la influencer destacó que ambos se intercambian “me gusta” en redes sociales, lo que sumó combustible a las especulaciones.

“Vieron que el otro día estuvo Rusher en Sex y les conté que andaba filmando en una esquinita… ¿Será que habrá ido a verla a ella?”, se preguntó Pochi en sus historias.

Ampi Peña, de 28 años, nació en la capital de Mendoza, es hija de un trabajador petrolero y vivió en distintas ciudades del país. Actualmente integra el elenco de Sex y también forma parte del equipo de bailarinas que acompaña a Cazzu en sus shows.