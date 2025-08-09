Motociclista realizó una supuesta mala maniobra y terminó en el suelo

Sufrió heridas en el rostro y cráneo. Debió ser asistido por el SEASE y trasladado al hospital Regional. Ocurrió en Aguirre y Formosa.

Un violento accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado 9 de agosto dejó como saldo un joven lesionado en la ciudad Capital.

El hecho se registró alrededor de las 5:40 en la intersección de Avenida Aguirre y Formosa, cuando una motocicleta que circulaba en contramano impactó contra un automóvil estacionado.

De acuerdo con el informe policial, el conductor de la moto, identificado como José Hugo Tomás Galván, de 22 años, circulaba junto a un acompañante —Ignacio Alagastin, de 18 años— realizando maniobras peligrosas tipo "willy".

En esas circunstancias, perdieron el control del rodado y rozaron un Renault Clio color verde agua que se encontraba estacionado, provocando la caída.

Producto del siniestro, Galván sufrió lesiones y debió ser asistido por personal del SEASE, que lo trasladó al hospital. El vehículo involucrado es una motocicleta 110cc, color negra, sin marca ni modelo visible.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.