Dictarán el taller de arte "El juego de las sombras" para niños de 5 a 11 años en el CCB

Una propuesta gratuita para estimular los sentidos de los más pequeños a través de la luz y las sombras.

Hoy 10:48

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) ofrecerá este martes 12 y jueves 14 de agosto un Taller de arte "El juego de las sombras", dirigido a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 hs. Esta actividad, de acceso gratuito, busca utilizar la luz y las sombras como herramientas para estimular los sentidos de los niños, fomentando su curiosidad y desarrollo sensorial.

A través del juego y la observación de formas y movimientos, los participantes podrán adentrarse en una experiencia artística única que les permitirá volcar sus emociones en la creación de sus propias obras. Además, este taller pretende promover la atención y la creatividad, dándoles la oportunidad de experimentar con diferentes expresiones artísticas.

Las inscripciones para el taller están abiertas en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), de lunes a viernes, de 9 a 13 hs. También se pueden realizar telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Cupos limitados.

