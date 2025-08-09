Silva Neder: "Vamos a luchar porque el Frente Cívico salga victorioso"

El vicegobernador de Santiago del Estero se pronunció con un mensaje cargado de agradecimientos y optimismo durante la presentación de la fórmula Elías Suárez-Silva Neder.

El vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, se pronunció con un mensaje cargado de agradecimientos y optimismo durante la presentación de la fórmula Elías Suárez-Silva Neder para gobernador y vice, del Frente Cívico por Santiago del Estero. La presentación tuvo lugar en la sede del Consejo de Ciencias Económicas, frente a la plaza Sarmiento en la ciudad capital.

Silva Neder comenzó su discurso saludando y agradeciendo a toda la militancia que apoya el proyecto político. "Quiero saludar y agradecer a toda la militancia que nos acompaña. Saludo a todos los miles de militantes que nos acompañan afuera y que nos acompañan por las redes. Ellos son los hacedores de este Frente Cívico por Santiago del Estero", señaló, destacando la importancia del apoyo popular.

En su intervención, el vicegobernador recordó los orígenes del Frente Cívico y resaltó el liderazgo de Gerardo Zamora, actual gobernador de la provincia, a quien definió como el artífice de la transformación política y social de Santiago del Estero. "Un proyecto político nuevo e innovador que convocaba a la unidad definitiva de Santiago del Estero", expresó, destacando la capacidad de Zamora para aglutinar a sectores diversos bajo un mismo objetivo de crecimiento y unidad.

"Revitalizó ese ser santiagueño, hoy nos sentimos orgullosos de lo que se convirtió la provincia, todo se lo debemos a ese proyecto político que supo engendrar y su traducción a la gestión pública", aseguró Silva Neder. Además, aprovechó la ocasión para agradecer a Claudia Zamora, actual senadora y exgobernadora, por su destacada labor en beneficio de la provincia.

En su discurso, también resaltó la importancia del movimiento obrero organizado en los logros alcanzados por la provincia.

En cuanto a los desafíos que enfrentará el Frente Cívico con la fórmula Suárez-Silva Neder, el vicegobernador aseguró que el objetivo es continuar con el crecimiento de la provincia, destacando la "paz y concordia" que se vive en Santiago del Estero gracias a las políticas implementadas por la gestión de Gerardo Zamora.

"De cada 100 santiagueños, 85 vivimos en casas propias, en cambio de cada 100 porteños, solo 51 viven en casas propias. Todo esto es gracias a la gestión del Dr. Gerardo Zamora", enfatizó, resaltando los avances en la mejora de la calidad de vida de los santiagueños.

Finalmente, Silva Neder cerró su discurso con un mensaje de esperanza y compromiso: "Nuestro desafío con el amigo Elías es seguir trabajando con esfuerzo para que la provincia siga creciendo. Vamos a luchar porque el Frente Cívico salga victorioso".