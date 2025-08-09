“Gerardo te tomó la palabra y te pido que me acompañes”, las palabras de Elias Suárez como candidato a gobernador

Elías Suárez se dirigió a los dirigentes y a la militancia presente en el complejo de Ciencias Económicas, durante el acto de la presentación de la fórmula del Frente Cívico.

Hoy 12:43

“Te tomo la palabra Gerardo, en que me acompañes, que nos acompañes, que demuestres ese nivel de conducción y que nos lleves adelante con tu experiencia y nivel de conducción, pedirle a Claudia que nos acompañe con esa mirada social que tiene ella”, expresó Elías Suárez, el ahora candidato a gobernador por el Frente Cívico.

"Estoy muy agradecido, junto a Gerardo y Claudia aprendí mucho a lo largo de estos años. Me tocó coordinar las políticas sociales que emanaban de Claudia y Gerardo, trabajando junto a un equipo, pusimos todo el esfuerzo para el beneficio de todos los santiagueños", señaló sobre el trabajo realizado como Jefe de Gabinete.

En alusión a su compañero de fórmula: “Carlos contaba las obras que llevamos adelante, pero también pensábamos que los servicios y la educación era la base para nuestros jóvenes, como la conectividad de nuestros jóvenes del interior que les da igualdad con los jóvenes de la ciudad”, sobre las inversiones en educación y tecnología que se realizaron y que se van a seguir llevando adelante en toda la provincia.

"Nos comprometemos con lo que viene, con una administración equilibrada; no vamos a hacer nada que sorprenda. Hicimos muchas obras que posicionaron a Santiago en otro nivel y vamos a seguir en ese camino", sostuvo.

También destacó el rol del movimiento obrero como "columna vertebral" del proyecto.

Haciendo pie en su “bajo perfil”, una característica de su personalidad que fue remarcada por el gobernador Zamora, Suárez afirmó que está en carrera "para pedir apoyo y seguimiento" y remarcó que cuenta con militantes y ciudadanos "que tienen esperanza".

"Esto es seguir la continuidad de un Gobierno exitoso", dijo, y agregó: "Pido a Dios que me acompañe y me dé la fortaleza en esto que ustedes me encomiendan. No nos vamos a equivocar, pero si eso ocurre, le pido a Dios que me dé la fortaleza para corregirlo", concluyó Suárez.