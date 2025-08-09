Gardel y Sinatra volvieron a encontrarse en el escenario y brillaron en la calle Corrientes

Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama fueron invitados por la Ciudad de Buenos Aires para vivir una experiencia única y presenciaron la consagración de “Cuando Frank conoció a Carlitos”.
La ceremonia, cargada de emoción y figuras reconocidas, celebró el éxito de esta producción escrita por Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González, protagonizada por Oscar Lajad, Lucas Gerson –en reemplazo de Alan Madanes– y Antonella Misenti, con dirección de Natalia del Castillo y dirección musical de Nico Posse.
El espectáculo narra de manera entrañable un imaginario encuentro entre Carlos Gardel y Frank Sinatra en Nueva York hacia 1934. Basada en un contenido original de Disney+, la obra ya fue vista por más de 85.000 espectadores, obtuvo 7 Premios Hugo –incluido el de Mejor Musical del Año– y fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña.
Actualmente, se presenta en el mítico teatro Multitabarís de la Avenida Corrientes 831, el mismo escenario donde alguna vez cantó Gardel. Las funciones son de miércoles a viernes a las 20:30, sábados a las 19 y 21, y domingos a las 19, con entradas disponibles por Plateanet o en la boletería del teatro.
Con su mezcla de música, historia y talento actoral, “Cuando Frank conoció a Carlitos” sigue emocionando al público y sumando hitos en su brillante trayectoria.