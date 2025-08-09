Las frases más destacadas de la presentación oficial de la fórmula Elías Suárez – Carlos Silva Neder

Durante el evento, los discursos de los principales actores involucrados fueron contundentes, marcando la visión de un gobierno que se enfoca en el crecimiento, la justicia social y la continuidad de un proyecto.

Hoy 13:15

La fórmula Elías Suárez-Silva Neder para las elecciones provinciales de octubre se presentó oficialmente con una fuerte carga de compromisos, unidad y esperanza para el futuro de Santiago del Estero. Durante el evento, que tuvo lugar en el Consejo de Ciencias Económicas, los discursos de los principales actores involucrados fueron contundentes, marcando la visión de un gobierno que se enfoca en el crecimiento, la justicia social y la continuidad de un proyecto. Algunas de las mejores frases:

Gerardo Zamora

- "Iniciamos hace un tiempo atrás un proyecto que sentaba bases para el crecimiento y el desarrollo, pero sobre todo un proyecto político de unión para los santiagueños".

-"Nunca dejamos de gobernar pensando en los intereses de los santiagueños con un solo objetivo, estar juntos por encima de cualquier color político".

-"Proponemos a Elías porque podría haber sido Claudia, que muchos me lo pidieron, pero tenemos que demostrar que somos un equipo".

-"No se puede llegar al Gobierno improvisando, menos en tiempos como estos".

-"Nuestra provincia ya no es la misma, viene cambiando para mejor, y las nuevas generaciones... van a tener su lugar para vivir en el lugar de sus afectos".

Carlos Silva Neder

-"Vaya que lo logró Dr. Zamora, hay un Santiago distinto, progresista, solidario… que sobre ese diálogo construyó eso que se le debía a esta provincia".

-"Hoy nos sentimos orgullosos de ser santiagueños, no solo quienes vivimos aquí, sino también todos aquellos que tuvieron que emigrar en busca de algo mejor".

-"El 85% de los santiagueños vivimos en viviendas propias, mientras que en Buenos Aires solo lo hace el 51%".

-"Mucho y bueno está por venir, a trabajar por Santiago del Estero y para que el Frente Cívico siga adelante".

Elías Suárez

-"Necesito el acompañamiento y el apoyo de todos".

-"Junto a un equipo de trabajo pusimos todo el esfuerzo para el beneficio de todos los santiagueños".

-"Vamos a seguir adelante, vamos a plantearle al pueblo las soluciones ante sus necesidades para vivir mejor".

-"Gerardo, te tomo la palabra, te pido que nos acompañes con tu nivel de conducción".

-"Nos comprometemos con lo que viene con una administración equilibrada, no vamos a hacer nada que sorprenda".

-"Pido a Dios que me acompañe y me dé la fortaleza en esto que ustedes me encomiendan".