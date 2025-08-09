Colectivos eléctricos recorren la Ciudad de Buenos Aires en el camino hacia un transporte más limpio

Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama fueron invitados por la Ciudad de Buenos Aires para conocer el proyecto eBUS, una flota de 12 colectivos eléctricos que ya circula por el Casco Histórico y el Microcentro porteño.

Se trata de la primera línea totalmente eléctrica de la Ciudad, con más de 100 mil pasajeros en solo dos meses, un promedio de 2.000 personas por día y un 80% de satisfacción entre los usuarios.

El proyecto eBUS forma parte de la estrategia del Gobierno porteño para modernizar el transporte público tras hacerse cargo de las 30 líneas que tienen origen y destino en la Ciudad. El objetivo es claro: avanzar hacia energías limpias, mejorar la seguridad vial y optimizar recorridos. Desde 2027, todas las unidades nuevas deberán incorporar tecnología de energía limpia, ya sea eléctrica o a gas.

Entre las mejoras implementadas se destacan:

-145 unidades nuevas en circulación y otras 141 en proceso de renovación.

-Instalación de cámaras de vigilancia en más de 600 colectivos y sistema ADAS de asistencia al conductor.

-Reducción de desvíos en 7 líneas para bajar consumo y emisiones.

-Ampliación de recorridos hacia barrios históricamente postergados.

-Incorporación de pictogramas para facilitar la comunicación con personas con discapacidad.

-Nuevo sistema de pago con celular o tarjeta que estará disponible en el 100% de las unidades en octubre.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que “estos colectivos no contaminan, no hacen ruido y permiten un costo de operación más bajo, con la misma tarifa y menos subsidio, para que los vecinos gasten menos en transporte”.

Con un promedio de 21.000 kilómetros mensuales recorridos, el eBUS se consolida como un paso firme hacia un modelo de transporte urbano más sustentable, moderno y eficiente para millones de usuarios.