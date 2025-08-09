Desmantelaron una banda delictiva dedicada al robo de ganado: hay dos detenidos y secuestro de bienes

La banda, integrada por sujetos con antecedentes penales, era responsable de una serie de robos que afectaron a numerosos propietarios, quienes sufrieron importantes pérdidas económicas debido al robo de ganado, tráileres y otros bienes.

En un operativo policial de gran envergadura, el Departamento de Investigación de la Policía de Santiago del Estero logró desmantelar una banda delictiva que operaba en distintas localidades de la provincia, como El Zanjón, Choya, Loreto y Forres. La banda, integrada por sujetos con antecedentes penales, era responsable de una serie de robos que afectaron a numerosos propietarios, quienes sufrieron importantes pérdidas económicas debido al robo de ganado, tráileres y otros bienes.

La investigación, que comenzó a principios de mayo de 2025, permitió identificar una serie de patrones comunes entre los delitos, como la aparición recurrente de una camioneta blanca tipo Fiat Fiorino en los lugares y horarios de los robos. A partir de esta información, la policía comenzó un seguimiento exhaustivo, que incluyó entrevistas con las víctimas, análisis de cámaras de seguridad y la intervención de líneas telefónicas de los sospechosos.

Con la colaboración de las compañías telefónicas, la policía logró identificar a cinco individuos clave, entre ellos Juárez (alias “Mono”), Díaz (alias “Chueco”), Gutiérrez, Carrizo y Neirot. Estos sujetos operaban desde el barrio Bosco II y tenían un amplio historial de delitos relacionados con abigeato, robo de fincas y tráileres.

El 9 de agosto, personal policial montó un dispositivo de seguridad para detener a los sospechosos, quienes se encontraban circulando por la Ruta 9 a bordo de la camioneta blanca Fiat Fiorino. Cuando los delincuentes se percataron de la presencia policial, intentaron huir, pero fueron detenidos tras una breve persecución en los barrios Siglo XXI y Juan Díaz de Solís, en la ciudad Capital.

Durante la operación, la policía confiscó varios bienes sustraídos, entre los que se encontraron 1188 latas de cerveza, una caja de Fernet Branca, un freezer blanco, una freidora eléctrica, herramientas varias y una camioneta. Estos objetos fueron robados de diversas propiedades, entre ellas el Club “San Pedro”, donde los delincuentes abandonaron algunos de los bienes y se dieron a la fuga.

En los días posteriores, se realizaron allanamientos en diez domicilios de los barrios Bosco II y General Paz, donde se incautaron 50 kilogramos de carne, cuchillos, sierras, balanzas y un freezer, los cuales también estarían vinculados a los robos.

Los detenidos, Neirot (32 años) y Gutiérrez (21 años), fueron trasladados a la dependencia policial y permanecen a disposición de la justicia. Las autoridades continúan con las tareas investigativas para identificar y capturar a los demás miembros de la banda, quienes podrían estar involucrados en más delitos en la región.