La estrategia de Racing para destrabar la habilitación de Marcos Rojo en el Torneo Clausura

La dirigencia de la Academia busca un recurso de emergencia para resolver el descuido reglamentario que complicó la situación del exdefensor de Boca.

Hoy 14:33

El arribo de Marcos Rojo a Racing Club sufrió un giro inesperado y todavía no tiene un final definido. El defensor, que había acordado su incorporación tras una negociación exprés luego de su desvinculación de Boca Juniors, no está habilitado para disputar el Torneo Clausura por un error reglamentario que sorprendió a todos.

La rescisión de su contrato con el Xeneize se hizo efectiva después del 24 de julio, fecha límite para inscribir jugadores libres en el fútbol argentino. Según el artículo 19.2.4 del reglamento de la Liga Profesional, un futbolista solo puede ser considerado libre y participar del torneo local si la desvinculación con su club anterior se concreta antes del cierre del libro de pases. Como Rojo firmó su salida después de esa fecha, quedó automáticamente inhabilitado para jugar el campeonato con la camiseta de la Academia.

Racing busca soluciones

En medio de la sorpresa y el malestar, la dirigencia académica analiza alternativas para revertir la situación. Una de las opciones sería anular la rescisión con Boca y transformar el pase en un préstamo, aunque las relaciones entre Rojo y el club de la Ribera no quedaron en buenos términos y cualquier negociación con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme se presenta compleja.

La otra vía en estudio es presentar un recurso de amparo ante la Liga para habilitarlo sin intervención de Boca. Esta alternativa, si prospera, deberá contar con los cuidados necesarios para no afectar la autorización de la Conmebol, donde Rojo ya está inscripto para disputar la Copa Libertadores con Racing.

Por ahora, el exjugador de la Selección Argentina —que aún no fue presentado oficialmente— solo tiene permiso para jugar partidos internacionales y de Copa Argentina, lo que limita su participación y condiciona el cumplimiento de los objetivos acordados en su contrato.