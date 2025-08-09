Julián Álvarez marcó en el triunfo de Atlético de Madrid ante Newcastle

El argentino, titular junto a Simeone y Almada, abrió el marcador en la victoria del equipo del Colchonero ante los ingleses por 2-0, en otro partido de preparación.

Hoy 14:57

En un sábado cargado de amistosos en Europa, Julián Álvarez se hizo presente en el marcador en el triunfo del Atlético de Madrid por 2-0 frente al Newcastle. El partido formó parte de la preparación de ambos equipos de cara al inicio de la temporada.

El gol del argentino llegó al comienzo del segundo tiempo. Con el conjunto inglés volcado en ataque, Álvarez se escapó en soledad desde la mitad de la cancha. Intentó asistir a Álex Baena, pero el pase fue largo. Sin embargo, el español recuperó la pelota y lo habilitó de gran manera para que el campeón del mundo solo tuviera que empujarla a la red.

El equipo dirigido por Diego Simeone inició el encuentro con Álvarez, Giuliano Simeone y Thiago Almada —uno de los refuerzos de la temporada— como titulares. En la segunda mitad, el entrenador renovó la formación e ingresaron Juan Musso y Nahuel Molina. El segundo gol lo convirtió el francés Antoine Griezmann, quien también arrancó en el banco, con una definición de gran calidad.