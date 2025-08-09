Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 AGO 2025 | 21º
X
Somos Deporte

Julián Álvarez marcó en el triunfo de Atlético de Madrid ante Newcastle

El argentino, titular junto a Simeone y Almada, abrió el marcador en la victoria del equipo del Colchonero ante los ingleses por 2-0, en otro partido de preparación.

Hoy 14:57

En un sábado cargado de amistosos en Europa, Julián Álvarez se hizo presente en el marcador en el triunfo del Atlético de Madrid por 2-0 frente al Newcastle. El partido formó parte de la preparación de ambos equipos de cara al inicio de la temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El gol del argentino llegó al comienzo del segundo tiempo. Con el conjunto inglés volcado en ataque, Álvarez se escapó en soledad desde la mitad de la cancha. Intentó asistir a Álex Baena, pero el pase fue largo. Sin embargo, el español recuperó la pelota y lo habilitó de gran manera para que el campeón del mundo solo tuviera que empujarla a la red.

El equipo dirigido por Diego Simeone inició el encuentro con Álvarez, Giuliano Simeone y Thiago Almada —uno de los refuerzos de la temporada— como titulares. En la segunda mitad, el entrenador renovó la formación e ingresaron Juan Musso y Nahuel Molina. El segundo gol lo convirtió el francés Antoine Griezmann, quien también arrancó en el banco, con una definición de gran calidad.

TEMAS Club Atlético de Madrid Julián Álvarez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Frente Cívico proclamó la fórmula Elías Suárez – Carlos Silva Neder para las elecciones provinciales 2025
  2. 2. El tiempo para este sábado 9 de agosto en Santiago del Estero: frío amanecer para una jornada que se espera sea despejada
  3. 3. Desde cuándo se podrá comprar celulares y televisores sin impuestos desde Tierra del Fuego
  4. 4. Agravaron los cargos contra el cardiólogo Chávez Espinoza: acusado de asesinar a su hermano "por codicia"
  5. 5. La Libertad Avanza redobla la apuesta y usa el “Nunca Más” en un spot contra Axel Kicillof
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT