Godoy Cruz presentó oficialmente a Walter Ribonetto como nuevo entrenador

El Tomba inicia una nueva etapa con con la esperanza de recuperar su mejor versión.

Hoy 15:04

Godoy Cruz oficializó la llegada de Walter “Tino” Ribonetto como nuevo director técnico. El anuncio se realizó con dos publicaciones especiales en las redes oficiales del Tomba, generando expectativa entre los hinchas mendocinos.

En el primer posteo, el club presentó una imagen de su flamante entrenador con un mensaje de bienvenida: “Bienvenido, Tino. Walter Ribonetto es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El D.T comenzará con sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado. Éxitos en esta nueva etapa junto al Expreso”.

La segunda publicación mostró cinco fotografías de Ribonetto en su primera práctica al mando del equipo. “Las primeras indicaciones de Tino Ribonetto. El D.T ya se encuentra al mando del Expreso y lleva adelante su primera práctica en el park”, escribió la institución, acompañando el texto con emoticones de saludo militar y bíceps.

La llegada de Ribonetto representa una apuesta a la renovación, con un técnico que conoce la esencia del club. El desafío será trasladar esa conexión al rendimiento en un torneo cada vez más exigente. Aunque los resultados definirán su gestión, su arribo genera ilusión y altas expectativas entre la hinchada del Expreso.