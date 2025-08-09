La emocionante visita de Paulo Dybala al santuario de Diogo Jota en Liverpool

En la previa del duelo amistoso de Roma ante Everton en Inglaterra, el atacante argentino homenajeó al delantero portugués, quien falleció recientemente en un accidente vial.

Hoy 15:10

En la recta final de su pretemporada, Roma viajó a Liverpool para enfrentar a Everton en un amistoso y, antes del encuentro, el argentino Paulo Dybala y el entrenador Claudio Ranieri realizaron un sentido homenaje al fallecido delantero portugués Diogo Jota.

Ambos depositaron flores en el santuario ubicado en la puerta de Anfield, levantado por los hinchas en memoria de Jota, quien perdió la vida recientemente en un accidente vial. El club romano compartió un video del momento, en el que se observa a Dybala y Ranieri guardando un minuto de silencio, acompañado por el mensaje: “Un homenaje a Diogo”.

Semanas atrás, la esposa de Jota, Rute Cardoso, y sus hijos también habían dejado flores blancas en el lugar, acompañados por jugadores, técnicos y empleados del Liverpool, que portaron una rosa roja. El memorial recibió la visita de excompañeros y leyendas como Steven Gerrard, Adam Lallana y Billy Hogan, y motivó la creación de un mural en Sybil Road titulado Forever 20.

El club inglés, en un hecho histórico, retiró el dorsal 20 que utilizaba el atacante luso en todas sus divisiones, tanto en los equipos masculinos como femeninos. Michael Edwards, directivo del Fenway Sports Group, señaló que es “la primera vez en la historia del Liverpool que se concede tal honor” y lo calificó como un tributo a “una persona única y maravillosa”.

En lo deportivo, la Roma llegaba de una dura derrota por 4-0 ante Aston Villa, pero cerró la gira con una victoria por 1-0 frente al Everton, gracias al gol del marplatense Matías Soulé. Dybala descansó y no fue convocado, mientras que el debut en la Serie A será el 23 de agosto ante Bologna, en el Olímpico.