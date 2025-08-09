La Municipalidad de La Banda lanzó un nuevo ciclo de talleres para promover la inserción y reinserción laboral

Este programa, tiene como objetivo brindar capacitación, asesoramiento y acompañamiento a quienes buscan acceder a su primer empleo.

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de La Banda, dio inicio a un nuevo ciclo de talleres de orientación laboral, una herramienta clave para acercar oportunidades de empleo y formación a vecinos y vecinas de la ciudad.

Este programa, que se desarrolla de forma periódica durante todo el año, tiene como objetivo brindar capacitación, asesoramiento y acompañamiento a quienes buscan acceder a su primer empleo, mejorar sus posibilidades de inserción laboral o impulsar un proyecto independiente.

“Nuestro trabajo consiste en acercar al participante a una oportunidad de crecimiento. A través de la elaboración de currículums, técnicas de entrevista y herramientas de orientación laboral, buscamos que las personas puedan conseguir un empleo o animarse a dar sus primeros pasos como emprendedores”, destacó Eliana Leguizamón, coordinadora del area.

La Oficina de Empleo también implementa programas como Empleo Independiente, destinado a emprendedores, y Entrenamiento Laboral, que vincula a comerciantes y empresas con vecinos previamente capacitados en los talleres.

“Este contacto directo entre el empleador y el participante capacitado facilita las oportunidades y asegura que las empresas encuentren personas con una formación inicial sólida”, explicó la coordinadora.

Si bien los programas dependen de la Secretaría de Empleo de la Nación, Leguizamón remarcó que el municipio, por decisión política del intendente Ing. Roger Elías Nediani, garantiza su funcionamiento, aportando infraestructura, recursos y personal especializado.

“Es una política pública fundamental que acerca a jóvenes, adultos y personas que buscan reinsertarse laboralmente a una oportunidad concreta. El municipio realiza un gran esfuerzo para que estos programas estén disponibles todo el año”, subrayó.

El taller que comenzó hoy tendrá una duración de dos meses. En septiembre se pondrán en marcha dos nuevas comisiones, y en los meses siguientes (octubre, noviembre y diciembre) continuarán las aperturas, de acuerdo con la aprobación de nuevos proyectos.

La inscripción y preselección se realizan de forma permanente en la Oficina de Empleo, permitiendo que cualquier vecino pueda sumarse no solo a los talleres de orientación laboral, sino también a otros programas disponibles.