Un niño de 9 años sufrió graves quemaduras por un peligroso reto viral

El impactante episodio ocurrió en EE.UU. y se vincula a un reto viral que ya provocó múltiples heridos en distintos países.

Un nuevo caso de reto viral terminó de manera dramática en Estados Unidos. Un nene de 9 años fue internado de urgencia después de que su propio hermano, de 12 años, le arrojó agua hirviendo mientras dormía, en el marco del peligroso “Hot Water Challenge”.

El hecho ocurrió el 29 de julio en Lancaster Township, Pensilvania. Según informó la policía local, el chico mayor calentó agua en el microondas y se la tiró encima a su hermano menor, que estaba durmiendo. Todo fue parte de un desafío que circula en redes sociales y que ya dejó varias víctimas en el mundo.

El nene sufrió quemaduras severas en el cuello y el pecho y fue trasladado de urgencia al Lehigh Burn Center en Allentown para recibir atención médica especializada.

El chico de 12 años fue arrestado y acusado de agresión agravada

El “Hot Water Challenge” consiste en tomar o arrojar agua hirviendo sobre uno mismo o sobre otra persona, y se volvió viral en plataformas como YouTube y TikTok. Las consecuencias pueden ser gravísimas: desde quemaduras profundas hasta la muerte.

No es la primera vez que este reto termina de manera dramática.