Jorge Bruno recupera terreno en la carrera corta de Villicum

El santiagueño volvió a tener acción este sábado en la carrera clasificatoria de la Formula 2 Argentina.

Hoy 17:21

El santiagueño Jorge Bruno pudo recuperar parte del terreno perdido, este sábado alcanzó el octavo puesto en la carrera clasificatoria de la Formula 2 Argentina. Superando los problemas del viernes.

Cabe recordar, que el auto había manifestado un persistente problema de frenos ayer viernes durante las dos tandas de entrenamientos y en la clasificación, el equipo LR Team trabajo esta mañana tratando de solucionar de manera definitiva ese problema.

Este sábado en la carrera clasificatoria, Bruno salió con el objetivo de recuperar terreno en cuanto a rendimiento y resultados, largando desde el último cajón aceleró decidido a tomar el lugar de Ramiro Cuenca quien largo delante suyo, el primer intento de Jorge dio resultado y en la segunda curva ya había superado a Cuenca.

Pero fue a buscar algo más y a mitad de la vuelta inicial, también daba cuenta del mendocino Luciano Vicino para ascender un puesto más, pero además en ese momento Joaquín Rubino se detenía fuera del circuito, así eran tres los puestos que avanzaba en el primer giro, desde allí durante las 4 vueltas siguientes nada iba a cambiar, pero otra situación de carrera en la penúltima vuelta le permitió a Bruno ganar una nueva posición con el despiste de Valentino Alaux, la bandera a cuadros lo encuentra en el octavo lugar final con fuerza renovada de cara a la carrera final de este domingo.

Jorge Bruno al final en boxes

“Tratamos de ser prolijos y ver cómo le sentaron al auto los trabajos del equipo, todavía no estoy con toda la confianza arriba del auto, siento una vibración y el freno todavía no me permite exigir al auto a fondo, aunque estamos confiados para mañana con la mejoría de hoy”