Con medallas y orgullo, los representantes santiagueños ya están en casa tras el Mundial de Taekwon-Do

Emanuel De Pascuale se consagró campeón, mientras que Francisco Martínez y Julieta Brescia completaron el festejo en el podio.

Hoy 18:07

Con medallas en la valija y sonrisas de satisfacción, los representantes de la Asociación Norte de Taekwon-Do ITF ya están de regreso en Santiago del Estero luego de competir en el Campeonato Mundial de Taekwon-Do ITF España 2025, disputado en Barcelona. El gran protagonista fue Emanuel De Pascuale, quien se coronó campeón mundial en combate prejuvenil hasta 50 kg.

El festejo se completó con Francisco Martínez, tercero en combate prejuvenil hasta 60 kg, y Julieta Brescia, bronce en combate prejuvenil hasta 50 kg. Tres podios que confirman el alto nivel de la disciplina en la provincia y suman nuevas páginas a la historia de la institución.

Los competidores estuvieron acompañados por los coachs Mariano Gómez Omil (IV Dan) y Mauricio Marturet (IV Dan), discípulos del Maestro Juan Bernasconi (VII Dan) y presidente de la Asociación. Con este logro, Emanuel se suma a la lista de campeones mundiales del equipo, cuyo primer título fue obtenido por Pablo Díaz Prados, marcando una tradición de excelencia en el tatami.