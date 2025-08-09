Los Juveniles de Central Córdoba enfrentaron a los de Argentinos Juniors

Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugaron como visitantes, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de locales.

Las divisiones inferiores de Central Córdoba salieron a escena en la 21ª fecha del torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA al enfrentar a los de Argentinos Juniors. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugaron como visitantes, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de locales.

Resultados:

• La 4ª división perdió 3-1. Goles: Gerez (CC): Gómez, Berterame y Diez (A).

• La 5ª división perdió 1-0. Gol: Benjamin Rey (A).

• La 6ª división perdió 4-1. Goles: Melean (CC): Jainikoski -2-, Tesoro, Machado (A).

• La 7ª división perdió 6-0. Goles: Franchetti, Alcaraz, Passalacqua, e/c, Agüero y Romero (A).

• La 8ª división perdió 1-0. Gol: Ciro Tassitani (A).

• La 9ª división ganó 1-0. Gol: Cardenas (CC).

Con estos resultados, la 4ª división se ubica última con 6 puntos, la 5ª está 29ª con 13 unidades y la 6ª va 30ª con 11. Por su parte, la 7ª marcha 30ª con 10, la 8ª va 24ª con 21 y la 9ª se ubica 29ª con 14.

El próximo compromiso de los juveniles de Central Córdoba será el sábado 16 de agosto ante los de Barracas Central. Las divisiones 4ª, 5ª y 6ª jugarán de locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª lo harán de visitantes.