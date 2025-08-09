Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 AGO 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Los Juveniles de Central Córdoba enfrentaron a los de Argentinos Juniors

Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugaron como visitantes, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de locales.

Hoy 17:39
Central Córdoba inferiores

Las divisiones inferiores de Central Córdoba salieron a escena en la 21ª fecha del torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA al enfrentar a los de Argentinos Juniors. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugaron como visitantes, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de locales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Resultados:

• La 4ª división perdió 3-1. Goles: Gerez (CC): Gómez, Berterame y Diez (A).

• La 5ª división perdió 1-0. Gol: Benjamin Rey (A).

• La 6ª división perdió 4-1. Goles: Melean (CC): Jainikoski -2-, Tesoro, Machado (A).

• La 7ª división perdió 6-0. Goles: Franchetti, Alcaraz, Passalacqua, e/c, Agüero y Romero (A).

• La 8ª división perdió 1-0. Gol: Ciro Tassitani (A).

• La 9ª división ganó 1-0. Gol: Cardenas (CC).

Con estos resultados, la 4ª división se ubica última con 6 puntos, la 5ª está 29ª con 13 unidades y la 6ª va 30ª con 11. Por su parte, la 7ª marcha 30ª con 10, la 8ª va 24ª con 21 y la 9ª se ubica 29ª con 14.

El próximo compromiso de los juveniles de Central Córdoba será el sábado 16 de agosto ante los de Barracas Central. Las divisiones 4ª, 5ª y 6ª jugarán de locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª lo harán de visitantes.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Frente Cívico proclamó la fórmula Elías Suárez – Carlos Silva Neder para las elecciones provinciales 2025
  2. 2. Agravaron los cargos contra el cardiólogo Chávez Espinoza: acusado de asesinar a su hermano "por codicia"
  3. 3. El tiempo para este sábado 9 de agosto en Santiago del Estero: frío amanecer para una jornada que se espera sea despejada
  4. 4. Boca volvió a mostrar otra floja versión, empató ante Racing en La Bombonera y acumula 12 partidos sin ganar
  5. 5. Desde cuándo se podrá comprar celulares y televisores sin impuestos desde Tierra del Fuego
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT