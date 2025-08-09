El municipio realizará un operativo de gestión social en el B° San Fernando

El operativo se realizará el día jueves 14 de agosto, a partir de las 15, en la Calle 10, entre 11 y Sumampa, del mencionado barrio.

Hoy 17:50

La Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad de La Banda, informa que el jueves 14 de agosto, a partir de las 15, realizará un operativo integral en la Calle 10, entre 11 y Sumampa, del barrio San Fernando.

Esta actividad forma parte del proyecto “Gestión social en tu barrio” donde también intervendrán otras áreas del municipio como Desarrollo Social, Género, Discapacidad, Niñez, Salud, Sanidad Animal, Nutrición y Prevención de Adicciones.

En la ocasión, las direcciones mencionadas brindarán sus correspondientes servicios de forma gratuita. Por lo tanto, se pide a los vecinos asistir con su DNI y un correo electrónico.

De este modo, gracias a la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, la comuna bandeña continúa facilitando a la comunidad el acceso a servicios muy importantes y manteniendo un vínculo cercano con los vecinos.