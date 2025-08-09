Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 AGO 2025 | 22º
X
Regionales

Córdoba: detienen a un hombre acusado de abusar de su hija de 11 años

Previamente, los médicos sospecharon de una apendicitis y decidieron operarla de urgencia.

Hoy 18:26
Córdoba

Un hombre de 32 años fue detenido este viernes en Pampayasta Sud, en el sur de Córdoba, acusado de abusar sexualmente de su hija de 11 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación comenzó la semana pasada, cuando la niña fue llevada al hospital de General Deheza por un fuerte dolor abdominal.

Allí, los médicos sospecharon de una apendicitis y decidieron operarla de urgencia, pero ante la gravedad de su cuadro, fue derivada al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.

En este hospital, los especialistas detectaron que la menor sufría una grave infección vaginal producto de abusos sexuales. Debido a su estado, la niña debió ser intervenida quirúrgicamente e internada durante una semana en terapia intensiva.

El personal médico realizó la denuncia, lo que activó el protocolo de actuación. Luego, una vez que su salud mejoró, la menor declaró en Cámara Gesell y brindó detalles que señalaron como principal sospechoso a su padre.

Tras su testimonio, la Policía allanó la vivienda del acusado y concretó su detención, por lo que el hombre quedó a disposición de la Justicia, acusado de abuso sexual agravado.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Frente Cívico proclamó la fórmula Elías Suárez – Carlos Silva Neder para las elecciones provinciales 2025
  2. 2. Agravaron los cargos contra el cardiólogo Chávez Espinoza: acusado de asesinar a su hermano "por codicia"
  3. 3. El tiempo para este sábado 9 de agosto en Santiago del Estero: frío amanecer para una jornada que se espera sea despejada
  4. 4. Boca volvió a mostrar otra floja versión, empató ante Racing en La Bombonera y acumula 12 partidos sin ganar
  5. 5. Desde cuándo se podrá comprar celulares y televisores sin impuestos desde Tierra del Fuego
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT