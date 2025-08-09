La bronca de Cambeses por el arbitraje en el empate de Racing con Boca: “Te van llevando con las chiquititas”

El arquero de la Academia apuntó contra Nicolás Ramírez por la falta que derivó en el gol de Giménez. “Para mí, no es foul”, aseguró tras el 1-1 en La Bombonera.

Hoy 19:30

Tras el empate 1-1 entre Boca Juniors y Racing Club por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, Facundo Cambeses no ocultó su malestar con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El arquero académico cuestionó la falta sancionada a Martín Barrios sobre Milton Giménez, jugada que derivó en el gol del empate del Xeneize.

“Yo la veo desde el arco y, para mí, no es foul. Sabemos cómo es, lamentablemente. En estas canchas te van llevando con las chiquititas y se hace difícil. Por eso da mucha bronca”, declaró en ESPN Premium. Además, recordó que Ramírez ya había tenido un arbitraje polémico contra Racing en el clásico de Avellaneda, donde sancionó 16 faltas para Independiente y solo dos para la Academia.

En el partido de este domingo, el juez cobró 19 infracciones para Boca y apenas 6 para Racing, algo que alimentó la molestia del plantel. De todas formas, Cambeses destacó la actitud del equipo y la mira ya está puesta en el próximo desafío: Peñarol, por los octavos de final de la Copa Libertadores. “El grupo está bien. Rotamos y estuvimos a la altura. Eso me deja tranquilo. Es un gran plantel que labura mucho”, cerró.