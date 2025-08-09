Ingresar
Víctor Araujo junto a militantes y dirigentes del departamento Robles acompañaron la proclamación de los candidatos del Frente Cívico

De este acto realizado en el Complejo de Ciencias Económicas, participaron cientos de militantes y simpatizantes de toda la provincia, entre ellos intendentes, comisionados y funcionarios.

Victor Araujo

Este sábado en horas del mediodía el Frente Cívico por Santiago concretó el acto encabezado por el gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora, en el cual se proclamaron a los candidatos para gobernador y vice; siendo la formula compuesta por el actual jefe de gabinete Dr. Elías Suárez y el doctor Carlos Silva Neder, respectivamente.

De este acto realizado en el Complejo de Ciencias Económicas, participaron cientos de militantes y simpatizantes de toda la provincia, entre ellos intendentes, comisionados y funcionarios; acompañando a los ahora candidatos en la carrera rumbo al 26 de octubre, fecha en la  que el pueblo santigueño elegirá a sus representantes para los próximos 4 años.

El intendente de la ciudad de Fernández Dr. Víctor Araujo estuvo presente en el acto junto a dirigentes y militantes de la zona del departamento Robles, acompañando a los candidatos que integran la fórmula;  al gobernador Gerardo Zamora y a su esposa la Senadora Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

El intendente Araujo destacó la figura de los candidatos del Frente Cívico y señaló que "es un gran acierto la elección de los candidatos, son personas con experiencia, con gestión, con una óptica similar a la del propio gobernador con una mirada Federal, una mirada igualitaria, una mirada que contiene en su proyecto a todas los santiagueños en cada rincón de la vasta extensión geográfica de la provincia".

"Necesitamos que Santiago continúe por el camino del crecimiento, desarrollándose, dando continuidad a este proyecto que tanto ha logrado en los últimos años para el beneficio de todos los santiagueños", sostuvo el jefe comunal de la ciudad de Fernández.

