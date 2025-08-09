Víctor Araujo junto a militantes y dirigentes del departamento Robles acompañaron la proclamación de los candidatos del Frente Cívico

De este acto realizado en el Complejo de Ciencias Económicas, participaron cientos de militantes y simpatizantes de toda la provincia, entre ellos intendentes, comisionados y funcionarios.

Hoy 19:35

Este sábado en horas del mediodía el Frente Cívico por Santiago concretó el acto encabezado por el gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora, en el cual se proclamaron a los candidatos para gobernador y vice; siendo la formula compuesta por el actual jefe de gabinete Dr. Elías Suárez y el doctor Carlos Silva Neder, respectivamente.

De este acto realizado en el Complejo de Ciencias Económicas, participaron cientos de militantes y simpatizantes de toda la provincia, entre ellos intendentes, comisionados y funcionarios; acompañando a los ahora candidatos en la carrera rumbo al 26 de octubre, fecha en la que el pueblo santigueño elegirá a sus representantes para los próximos 4 años.

El intendente de la ciudad de Fernández Dr. Víctor Araujo estuvo presente en el acto junto a dirigentes y militantes de la zona del departamento Robles, acompañando a los candidatos que integran la fórmula; al gobernador Gerardo Zamora y a su esposa la Senadora Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

El intendente Araujo destacó la figura de los candidatos del Frente Cívico y señaló que "es un gran acierto la elección de los candidatos, son personas con experiencia, con gestión, con una óptica similar a la del propio gobernador con una mirada Federal, una mirada igualitaria, una mirada que contiene en su proyecto a todas los santiagueños en cada rincón de la vasta extensión geográfica de la provincia".

"Necesitamos que Santiago continúe por el camino del crecimiento, desarrollándose, dando continuidad a este proyecto que tanto ha logrado en los últimos años para el beneficio de todos los santiagueños", sostuvo el jefe comunal de la ciudad de Fernández.