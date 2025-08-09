Ingresar
Arrancó la edición 2025 del Track Day Argentina en Termas de Río Hondo

La emoción por los fierros se sintió desde temprano, aunque la actividad tuvo un ligero retraso debido a las condiciones climáticas.

Hoy 19:39
Track Day Argentina

La primera jornada del Track Day Argentina 2025 concluyó con éxito en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, atrayendo a más de 90 pilotos entusiastas a la pista. La emoción por los fierros se sintió desde temprano, aunque la actividad tuvo un ligero retraso debido a las condiciones climáticas.

Originalmente programada para iniciar a las 10 de la mañana, la intensa neblina que cubrió el autódromo obligó a posponer el inicio por un tiempo. Sin embargo, una vez que las condiciones mejoraron, los motores rugieron y los vehículos salieron a la pista para disfrutar de una jornada llena de adrenalina que se extendió hasta pasadas las 18 horas de este sábado.

Los aficionados que asistieron al evento pudieron deleitarse con un espectacular abanico de marcas y modelos, desde deportivos de alta gama hasta verdaderos clásicos. Entre los vehículos más destacados se pudieron observar potentes máquinas de marcas como Ferrari, Ford Mustang, Toyota, Nissan y Renault, entre otras. Los pilotos aprovecharon el extenso y desafiante trazado para poner a prueba sus autos y sus habilidades al volante en un ambiente seguro y controlado.

La acción no termina aquí. La organización del evento confirmó que la actividad continuará mañana, domingo 10 de agosto, con la segunda y última jornada de esta edición. Se espera que los motores vuelvan a encenderse a partir de las 10 de la mañana para seguir brindando un show inolvidable para todos los amantes de la velocidad.

TEMAS Autódromo de Las Termas

