Detienen a un hombre acusado de robar materiales de construcción en un hotel de Las Termas

El sospechoso, de 30 años, fue reconocido por la Policía en la vía pública y vinculado a un hurto ocurrido horas antes en un hotel de la ciudad.

Hoy 19:40

Un hombre de 30 años fue aprehendido en la madrugada de este sábado acusado de sustraer materiales de construcción del interior de un hotel ubicado en Las Termas.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de la 1, cuando el oficial inspector Ismael Aguirre realizaba un recorrido preventivo por avenida Néstor Kirchner y Chacabuco, a bordo de la unidad U-1049. En ese momento, observó a un individuo caminando por la vía pública, a quien identificó como Romano Domingo Alberto, domiciliado en el barrio Toro Yacu, conocido en el ámbito delictivo.

Al consultar sus datos en el sistema SIFCOP, no registraba requerimientos pendientes. Sin embargo, en relación a una denuncia radicada el día anterior por una mujer que señaló el robo de una caja con pastinas y pegamento para cerámicos, se habían aportado imágenes de cámaras de seguridad en las que se veía al sospechoso retirándose del establecimiento con dichos elementos.

Tras informar la situación al fiscal de turno, Dr. Ignacio Guzmán, se dispuso la aprehensión del acusado, la toma de declaración a empleados del lugar, el relevamiento de cámaras, el secuestro de la campera que vestía al momento del hecho y el registro fotográfico por parte de la Policía Científica. Las actuaciones fueron remitidas a sede judicial.