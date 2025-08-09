Pastor evangélico resultó herido luego de derrapar con su motocicleta

Ocurrió en la Ruta 92. Habría perdido el control del rodado por presencia de granos en la carretera. Fue hospitalizado.

Hoy 20:47

Un pastor evangélico, identificado con el apellido Pisini, oriundo de la localidad de Herrera, sufrió heridas considerables al derrapar con su motocicleta en la Ruta 92, en cercanías del puente del Río Salado, a unos 7 km de Añatuya.

Según informes, el accidente ocurrió por la presencia de granos de maíz, que cayeron en la Ruta después de que dos camiones se rozaran entre sí, lo que provocó que el motociclista perdiera el control.

Pisini, que se dirigía desde Herrera hacia Añatuya, fue trasladado al Hospital Zonal con golpes visibles en su cuerpo y quedó en observación.