Güemes consiguió un valioso empate en el descuento ante Alvarado en Mar del Plata

En un final electrizante, el Gaucho llegó al 1-1 con un penal agónico convertido por Monserrat ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

Hoy 17:31

Güemes logró un valioso empate 1-1 frente a Alvarado en La Feliz, por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional, en un duelo clave por la permanencia que tuvo un final electrizante.

El local abrió el marcador a los 42 minutos del segundo tiempo a través de Agustín Aleo, lo que parecía sentenciar el partido a favor del conjunto marplatense. Sin embargo, en el descuento, Nicolás Monserrat cambió penal por gol y desató el festejo azulgrana en un final caliente.

El punto tiene un gran valor para el Gaucho, ya que le permite mantenerse fuera de la zona de descenso y seguir por encima de un rival directo como Alvarado.

En la próxima fecha, los dirigidos por Pablo Martel buscarán volver al triunfo cuando reciban a All Boys en La Isla.

