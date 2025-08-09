Mitre no lo pudo sostener, empató con Gimnasia de Jujuy y se aleja del Reducido

El Aurinegro lo ganaba con un gol de Machado en el primer tiempo, pero el líder llegó al 1-1 sobre el final a través de Quintana.

Mitre no pudo sostener la ventaja y terminó igualando 1-1 ante Gimnasia de Jujuy en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, por la fecha 26 de la Zona B de la Primera Nacional. El resultado lo deja más lejos de la pelea por la clasificación al Reducido.

El Aurinegro abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo con un gol de Marcos Machado, ilusionando a los dirigidos por Gabriel Schürrer con un triunfo clave.

Sin embargo, a los 38 del complemento, Alejandro Quintana marcó la igualdad para la visita, que jugó los últimos minutos con un hombre menos por la expulsión de Cristian Menéndez.

Con este empate, Mitre alcanzó los 32 puntos (8 victorias, 8 empates y 10 derrotas) y quedó a 7 unidades de Estudiantes, último equipo en zona de Reducido y que aún debe jugar su partido.

En la próxima jornada, el Auri visitará a Agropecuario en Carlos Casares, en busca de volver al triunfo.