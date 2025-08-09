En vivo: Mitre recibe al líder Gimnasia de Jujuy con la obligación de ganar para seguir soñando con el Reducido

El Aurinegro recibe a un sólido puntero de la Zona B este domingo desde las 15.30 en el 8 de abril con la misión de volver al triunfo.
Mitre afronta este domingo un duelo clave para sus aspiraciones en la Primera Nacional: recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, por la fecha 26 del certamen. El encuentro comenzará a las 15.30 y el equipo local buscará cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas para seguir en la pelea por ingresar al Reducido.
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO