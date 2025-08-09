El furioso posteo de Daniela Celis tras los rumores de romance entre Thiago Medina y La Tana

La modelo subió a sus redes una foto que sus seguidores tomaron como una respuesta a su ex.

Hoy 21:30

La semana pasada Daniela Celis y Thiago Medina protagonizaron un fuerte cruce vía redes, luego de que la modelo insinuara en sus historias de Instagram que maternaba sola a las hijas que tienen en común, Laia y Aimé.

El posteo provocó un contundente descargo por parte del joven y Dani, enojada por los dichos del papá de sus hijas, subió a su cuenta un video en el que se la ve en el living de su casa, descolgando un cuadro en el que aparecían juntos.

Para colmo, horas más tarde surgió un rumor sobre un supuesto romance entre el influencer y La Tana, ex concursante de la edición 2025 de Gran Hermano.

Ni bien los supuestos llegaron a oídos de Thiago, decidió desmentirlo públicamente. Pero el detalle es que poco tiempo después, Celis compartía un posteo con una frase que en las redes tomaron como una respuesta a su exnovio. Se trata de una imagen con una luna llena y el mensaje que dice “No aclares que oscurece”. Al parecer, las explicaciones de Medina no la convencieron del todo.

Este sábado, Thiago compartió con sus seguidores en redes su plan de fin de semana: se reunió con Julieta Poggio y Nacho Castañares para almorzar, pero Dani y a sus hijas también formaron parte del grupo.