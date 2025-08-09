Lula refuerza su perfil internacional con un llamado a Putin antes de su cumbre con Trump

En medio de la guerra en Ucrania, Lula intenta ejercer un rol de mediador entre potencias. Putin se verá con Trump en una cumbre que genera expectativa.

Hoy 22:04

En un contexto internacional marcado por la persistente guerra en Ucrania y una creciente tensión geopolítica, el presidente de Brasil, Lula da Silva, mantuvo una conversación telefónica de casi 40 minutos con su par ruso, Vladímir Putin.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El diálogo ocurrió días antes de la cumbre entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump prevista para el 15 de agosto en Alaska. A través de ese llamado, el mandatario ruso puso al tanto a Lula de las gestiones que mantiene con Estados Unidos y los avances en los esfuerzos diplomáticos para buscar una salida a la guerra.

El presidente de Brasil, por su parte, ratificó la posición del país de respaldar una solución pacífica, sin hacer condenas explícitas a la invasión rusa ni entablar contacto directo con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

De esa manera, Brasil busca evitar alineamientos directos que puedan limitar el margen de maniobra diplomática de su país.

En paralelo, el presidente ucraniano exigió participar de forma directa en las negociaciones y advirtió que cualquier acuerdo sobre el futuro de Ucrania que se concrete sin la presencia y el consentimiento de su país será rechazado y considerado ilegítimo.

La llamada entre Lula y Putin pone en evidencia la intención de Brasil de posicionarse como un actor global que mantiene abiertos los canales de diálogo, incluso aquellos que generan controversia en la comunidad internacional. Esta actitud, sin embargo, es rechazada por Ucrania, que demanda un protagonismo bilateral y directo en cualquier negociación.

Por otro lado, la cumbre en Alaska genera expectativas pero también recelos. Se especula con la posibilidad de que discutan intercambios territoriales como parte de un acuerdo de paz, una idea que Zelenski rechazó al calificarla de inaceptable.

La conversación entre Lula y Putin pone en evidencia tres posiciones claras en torno a la guerra en Ucrania: Brasil busca mantenerse como un puente diplomático abierto al diálogo; Rusia continúa defendiendo sus intereses y gestiona negociaciones directas con Estados Unidos; mientras que Ucrania reclama ser el actor principal en cualquier proceso que defina su futuro y rechaza acuerdos que impliquen renuncias territoriales sin su aval.