Celebramos juntos: sorteamos la camiseta oficial de Quimsa por sus 36 años

Lanzamos un sorteo especial para todos los fanáticos de la Fusión. Entérate cómo participar.

Hoy 23:20

Canal 7, Diario Panorama, Radio Panorama y la Asociación Atlética Quimsa, en conjunto con Adhoc Indumentaria Deportiva, presentan un sorteo exclusivo para los hinchas. 

La marca deportiva brinda la gran oportunidad de ganar la camiseta oficial de la Fusión, una prenda que une historia, pasión y estilo, y que representa a uno de los clubes más importantes del básquet argentino y con reconocimiento internacional.

El sorteo se realizará desde la cuenta oficial del Portal Líder de Información y para participar, los interesados deberán seguir los sencillos pasos publicados en la cuenta oficial de Instagram:

Cómo participar (solo en Instagram):
Seguí a @noticiero7.sde, @diariopanoramasde y @radiopanorama100.1.
Dale “me gusta” a la publicación del sorteo.
Comentá mencionando a un/a amigo/a fanático/a de Quimsa.
Compartí la publicación en tus historias.

No dejes pasar la oportunidad de vestir los colores de la Fusión y alentar con orgullo en cada partido. ¡Participá y llevate la camiseta oficial!

Asociación Atlética Quimsa

