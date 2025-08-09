Ingresar
Dos jóvenes de 20 años fueron embestidas por un automóvil en la Ruta 34 y terminaron hospitalizadas

El accidente ocurrió alrededor de las 22 horas de este sábado, en la ciudad de Colonia Dora. Ambas fueron hospitalizadas en el Hospital Zonal.

Hoy 23:10

Alrededor de las 22 horas de este sábado, dos motociclistas que circulaban por Ruta 34, fueron embestidos por un automóvil que pretendió ingresar hacia una estación de servicios sin percatarse de la presencia de los mismos.

Como consecuencia del siniestro, los ocupantes de una Motomel 110 c.c, identificados como Santiago Cisneros de 20 años y Gabriel Mansilla también de la misma edad, resultaron con lesiones diversas y debieron ser trasladados en principio hacia el Hospital de Tránsito de Colonia Dora. Dado que el médico de guardia les diagnosticó politraumatismos de cráneo, ambos fueron derivados al Hospital Zonal de Añatuya.

En tanto que el automóvil Renault Sandero, que era conducido por la señora Gimena Gerez de 31 años, resultó con importantes daños materiales en la parte frontal.

En el lugar se hizo presente personal de la Comisaría 42 de Colonia Dora, quienes realizaron  los procedimientos de rigor y por disposición del Fiscal Dr. Bustamante, procedieron al secuestro de los vehículos involucrados.

