Sarmiento y 9 de Julio no se sacaron ventaja en el Ciudad de La Banda

El Profe igualó 0 a 0 ante los santafesinos este domingo por la cuarta fecha de la Zona B Campeonato del Federal A.

Hoy 18:41

Sarmiento de La Banda no logró sacar ventajas en su casa y terminó empatando sin goles ante 9 de Julio de Rafaela, en un duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Segunda Ronda del Torneo Federal A. El encuentro se disputó en el estadio Ciudad de La Banda, con un trámite parejo.

Con este empate, el conjunto dirigido por Cristian Molins suma ahora 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota, manteniéndose en zona expectante dentro de su grupo. Sin embargo, dejó pasar la chance de escalar en la tabla ante un rival directo. Quedó cuarto. 

En la próxima jornada, Sarmiento tendrá fecha libre, por lo que recién volverá a ver acción en la sexta fecha, cuando visite a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en un duelo que podría ser clave para sus aspiraciones en el campeonato.

TEMAS Torneo Federal A Club Atlético Sarmiento

