Sarmiento busca volver a la victoria ante 9 de Julio en La Banda

Hoy 10:59

Sarmiento de La Banda quiere recuperar la sonrisa este domingo cuando reciba en el estadio Ciudad de La Banda a 9 de Julio de Rafaela, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B Campeonato del Torneo Federal A, segunda fase. El encuentro comenzará a las 16 horas y promete ser de alto voltaje.

El equipo dirigido por Cristian Molins llega con 6 puntos y se ubica como escolta, pero viene de caer en Salta ante Juventud Antoniana por 3 a 1. Con la mira puesta en el duelo de este domingo, el entrenador ensayó variantes obligadas y tácticas: Axel Ochoa no podrá estar por suspensión y su lugar sería ocupado por Tevez.

Un posible once titular sería: Mendonça; Solveyra, Herrera, Vaschetto y Tevez; Triverio, Caviglia, Roldán y Speck; Vega y Arias. Sarmiento sabe que un triunfo en casa será vital para no perder terreno en una zona pareja y exigente.

Por su parte, 9 de Julio llega con 4 puntos y descansado, ya que quedó libre en la fecha pasada. En la segunda jornada, venció 2 a 0 a Juventud Antoniana y se ubica tercero detrás del Profe.

La terna arbitral estará encabezada por Gustavo Federico Benites (Salta), acompañado por Matías Javier González y Luciano Agustín Díaz, mientras que el cuarto árbitro será Diego Pablo Ocampo.