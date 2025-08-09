Barracas Central y Aldosivi se enfrentan en un duelo clave por la cuarta fecha del Clausura

El Guapo quiere seguir sumando para meterse en copas, mientras que el Tiburón necesita una victoria urgente para escapar del fondo. El partido será el domingo a las 15 en el Claudio Tapia.

Barracas Central y Aldosivi se enfrentarán este domingo desde las 15:00 en el estadio Claudio Tapia, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Rubén Darío Insua llega con 6 puntos de 9 posibles y se ubica en puestos de Copa Sudamericana, mientras que el conjunto marplatense pelea por salir del fondo en las tablas anual y de promedios.

El Guapo tuvo un arranque positivo: debutó con un triunfo ante Racing, luego cayó con Independiente Rivadavia y en la fecha pasada se impuso sobre Banfield en el Florencio Sola. En caso de ganar, seguirá firme en zona de clasificación a copas internacionales.

Por su parte, Aldosivi vive un momento delicado. Está anteúltimo en las dos tablas y necesita sumar de a tres con urgencia. En el Clausura igualó con Central Córdoba, perdió ante Defensa y empató sin goles con Newell’s. Además, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina tras caer 2-1 ante Argentinos Juniors. El colombiano Alejandro Villareal, reciente refuerzo a préstamo desde Santos, ya entrena con el plantel y podría sumar minutos.

Probables formaciones:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc, Javier Ruiz; Facundo Bruera, Gonzalo Morales. DT: Rubén Insua.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi; Justo Giani, Tiago Serrago, Tobías Cervera; Ayrton Preciado. DT: Mariano Charlier.