Barracas Central venció con autoridad a Aldosivi y es líder de la Zona A

El Guapo se impuso por 3-1 como local para treparse a la cima.

Hoy 17:14

Barracas Central venció 3-1 a Aldosivi en el estadio Claudio Fabián Tapia, en un partido correspondiente a la Zona A. Facundo Bruera fue la gran figura con dos goles y una asistencia para Gonzalo “Toro” Morales.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insua se puso en ventaja gracias a un tanto de Morales, y luego Bruera amplió la diferencia con un doblete. Tiago Serrago descontó para el conjunto de Mariano Charlier, pero no alcanzó para cambiar el rumbo del encuentro.

Con este resultado, El Guapo lidera la Zona A por diferencia de gol, superando a Estudiantes, y quedó a un punto en la tabla anual de la zona de clasificación a la Copa Libertadores.