Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 AGO 2025 | 10º
X
Somos Deporte

Instituto y Platense chocan en Alta Córdoba por la fecha 4 del Torneo Clausura

La Gloria quiere volver al triunfo en casa, mientras que el Calamar busca su primera victoria en la era del Kily González. Conocé el historial, las formaciones y dónde verlo en vivo.

Hoy 09:26

Instituto recibirá este domingo desde las 17 a Platense en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo de Daniel Oldrá tuvo un arranque irregular, mientras que el conjunto del Kily González todavía no ganó y quiere hacerlo en Alta Córdoba.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El elenco cordobés comenzó con un gran triunfo en El Bosque ante Gimnasia, pero luego sufrió una dura goleada frente a River en el Kempes y viene de empatar sin goles con Vélez en Liniers. La buena noticia para el local es que Alex Luna y Manuel Romero superaron sus lesiones y estarán disponibles, mientras que Juan Ignacio Méndez, recién llegado desde Newell’s, será convocado por primera vez.

En tanto, Platense sigue en deuda: quedó eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final y en el campeonato apenas sumó empates ante Vélez y Argentinos Juniors, además de la derrota ante River. Ignacio Vázquez, su capitán, renovó contrato pese a los sondeos de Boca y Racing, y Guido Mainero, autor del gol en la final del Apertura ante Huracán, también extendió su vínculo.

Probable formación de Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna, Manuel Romero, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Posible once de Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Leonel Picco, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Platense Instituto Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen en Las Termas a un hombre con pedido de captura por violencia de género
  2. 2. Estremecedor video: policía, simpatizante de Peñarol, asesinó a tiros a dos hinchas de Nacional
  3. 3. El tiempo para este domingo 10 de agosto en Santiago del Estero: despejado y una máxima de 22°C
  4. 4. Realizarán una nueva evaluación mental a Antonio Jiménez por el femicidio de Daiana Chazarreta
  5. 5. En una histórica expedición, nueve militares del Ejército Argentino lograron llegar a la cima del Monte Kun
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT