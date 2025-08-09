Instituto y Platense chocan en Alta Córdoba por la fecha 4 del Torneo Clausura

La Gloria quiere volver al triunfo en casa, mientras que el Calamar busca su primera victoria en la era del Kily González. Conocé el historial, las formaciones y dónde verlo en vivo.

Hoy 09:26

Instituto recibirá este domingo desde las 17 a Platense en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo de Daniel Oldrá tuvo un arranque irregular, mientras que el conjunto del Kily González todavía no ganó y quiere hacerlo en Alta Córdoba.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El elenco cordobés comenzó con un gran triunfo en El Bosque ante Gimnasia, pero luego sufrió una dura goleada frente a River en el Kempes y viene de empatar sin goles con Vélez en Liniers. La buena noticia para el local es que Alex Luna y Manuel Romero superaron sus lesiones y estarán disponibles, mientras que Juan Ignacio Méndez, recién llegado desde Newell’s, será convocado por primera vez.

En tanto, Platense sigue en deuda: quedó eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final y en el campeonato apenas sumó empates ante Vélez y Argentinos Juniors, además de la derrota ante River. Ignacio Vázquez, su capitán, renovó contrato pese a los sondeos de Boca y Racing, y Guido Mainero, autor del gol en la final del Apertura ante Huracán, también extendió su vínculo.

Probable formación de Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna, Manuel Romero, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Posible once de Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Leonel Picco, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola; Nicolás Orsini. DT: Cristian González.